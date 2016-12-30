Kasaplar yılbaşı hindisini ikiye böldü

YILBAŞI gecesinin vazgeçilmez yemekleri arasında yer alan hindinin fiyatı 100 lirayı aşınca dar gelirliler almakta zorlandı. Kasaplar, bu ailelerin hindiyi satın alabilmesi için ikiye böldü.

Yılbaşı yemeklerinin baş tacı olan hindinin bu yılki ortalama kilogram satış fiyatı 15 lirayı buldu. Geçen yıl 13 liradan satılan hindi eti, kasapların reyonlarında yer almaya başladı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yardımcı, hindilerin 5 kilodan başlayıp 12 kiloya kadar çıktığını söyledi. Ortalama bir hindinin 8 kilo geldiğini belirten Yardımcı, bu kiloda hindinin 130 liradan satıldığını kaydetti. Hindinin bazı ailelerin bütçesini zorlayabileceğini dile getiren Yardımcı, kasapların vatandaşlara yardımcı olmak için hindileri bölerek sattığını anlattı. Tavuk eti fiyatının ise geçen yıla oranla zamlanmadığını dile getiren Yardımcı, “Hindi de artık tavuk gibi çiftliklerde yetiştiriliyor. Tavuğun kilosu 6 ile 8 lira arasında değişiyor. Ayrıca hindi almak isteyen vatandaşlarımıza kasaplar yardımcı oluyor. Hiçbir büyük market hindiyi ikiye bölüp vatandaşa vermez. Vatandaşımızın da küçük esnafa sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

DHA