Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında 16 tutuklama

KASTAMONU'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün üniversite yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyon yapıldı. Geçen 2 Aralık'ta Kastamonu merkezli, Ankara, Adana, Muş, Bingöl, Çankırı, Mardin, Düzce, Amasya, Zonguldak ve Kars'ta, 15 Aralık'ta yine Kastamonu merkezli Denizli, Ankara, Aydın, Zonguldak ve Bingöl'de yapılan operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin örgüt saflarına katılması için faaliyetlerde bulundukları belirtildi. Örgüt evlerinde kalan, gıda ve diğer ihtiyaçları esnaf tarafından karşılanan öğrencilerin askeri okullara yönlendirilmesine yönelik faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. 16 kişi nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bıraklıdı. Aynı soruşturmada 4 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

DHA