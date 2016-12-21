Kayahan'ın VİP aracını satın aldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kuyumculuk yapan Aziz Emre, geçen yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan Açar'ın VİP olarak kullandığı aracını satın aldı.

Geçtiğimiz 3 Nisan 2015 yılında yaşamını yitiren Kayhan Açar'ın çok sevdiği VİP aracı Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde kuyumculuk yapan hayranı Aziz Emre tarafından satın alındı. Kayahan'nın ölümünden sonra eşi İpek Açar tarafından satılması için bir galeriye bırakmış buna Kayhan'ın kızı ise izin vermemişti. Kayhan'ın bir hayranı olduğunu belirten Aziz Emre, aracın satıldığını duymasının ardından almak için harekete geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Kayhan benim çok sevdiğim sanatçılardan biriydi. Onun şarkılarını dinliyor ve onun konserlerine takip ediyordum. Ölümünün ardından rahmetlinin de çok severek kullandığı VİP aracının satıldığını duydum. Bunu almak hemen harekete geçtim ve aldım. Aracı almam kolay olmadı ama aldım. Çok mutluyum. Araçta hiç değişiklik yapmadım her şeyi sanatçının kullandığı gibi duruyor. Hatta küçük kızı Asıl Gönül babasının ının arkasına yazdığı bir yazı var, onu dahi saklıyorum. Bir hayranı olarak onun kullandığı aracı aldığım için çok mutluyum."

DHA