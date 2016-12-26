Kayseri, beyaza büründü

– YURT genelini etkisi altına alan kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren Kayseri merkez ve ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü il merkezinde Meteoroloji yetkilileri, Cuma gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklediklerini bildirdi.

Kayseri’de beklenen kar yağışı gece itibariyle önce şehrin yüksek kesimlerine ardından da il merkezine yağdı. Gece boyunca aralıklarla yağan kar yağışı, güne uyananları beyaz sürprizle karşıladı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının Cuma gününe kadar aralıklarla etkili olacağını belirtirken, hava sıcaklığının gündüz eksi 1, gece ise eksi 4 dereceye kadar düşeceğini ifade ettiler.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının ise 28 santimetre olduğu belirtildi. Pistlerin açık ve kayak yapmaya elverişli olduğunu kaydeden yetkililer, kayakseverleri Erciyes Dağı'ndaki Erciyeskapı, Tekirkapı ve Hacılarkapı pistlerine beklediklerini de ifade ettiler.

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DHA