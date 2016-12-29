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Kayseri Haberi: Kayseri'de 2 yolcu otobüsü devrildi (1)

Kayseri'de 2 yolcu otobüsü devrildi (1)
11:1029 Aralık 2016
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Kayseri'de 2 yolcu otobüsü devrildi (1)
Kayseri'de 2 yolcu otobüsü devrildi (1)

KAYSERİ'nin Sarız İlçesi'nde kötü hava koşulları nedeniyle 2 yolcu otobüsü 2 kilometre arayla devrildi. Kazalarda çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Kayseri'nin Sarız ilçesi Yeşilkent Mahallesi yakınında 2 yolcu otobüsü, 2 kilometre arayla buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevkedildi. Jandarma ekipleri ve ambulansların olay yerine ulaştığı, yaralıların Sarız ve Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile Kayseri merkezdeki hastanelere nakledilmesine çalışıldığı kaydedildi. 

DHA

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