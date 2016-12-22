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Kayseri Haberi: Kayseri'de çifte şehit acısı

Kayseri'de çifte şehit acısı
09:3022 Aralık 2016
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Kayseri'de çifte şehit acısı
Kayseri'de çifte şehit acısı

KAYSERİ, Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DAEŞ militanlarının bombalı saldırısında 2 şehit verdi. 1'inci Komando Tugayında görevli uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik’in cenazeleri Kayseri’de toprağa verilecek.
El Bab’da dün meydana gelen çatışmada şehit olan uzman çavuşlardan evli 1 çocuk babası, Kahramanmaraşlı Mehmet Kökkaya’nın Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Belsin Tınaztepe Mahallesindeki evinde matem vardı. Şehidin eşi Zeliha Kökkaya, tek çocukları 3 yaşındaki Elif’i bağrına basarak, Suriye topraklarında şehit düşen piyade uzman çavuş kocasının cenazesinin, Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi yerine Kayseri’de defnedilmesini istedi. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin 7 ay önce de babasını kaybettiği ifade edildi.
Öte yandan Kayseri’nin Pınarbaşı nüfusuna kayıtlı El Bab’daki ikinci şehidi piyade uzman çavuş Osman Çelik’in bekar olduğu, Kocasinan İlçesi Argıncık Alsancak mahallesinde ağabeyinin evinde kaldığı öğrenildi.

 

DHA

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