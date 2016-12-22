Kayseri'de çifte şehit acısı (2)

KAYSERİ ŞEHİTLERİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

El Bab’da şehit düşen Kayserili uzman çavuşlar 28 yaşındaki Mehmet Kökkaya ile 27 yaşındaki Osman Çelik’in cenazeleri havayoluyla Gaziantep’den getirilerek, Kayseri Asker Hastanesi morguna konuldu.

Şehitler için Seyyid Burhanettin Hazretleri türbesi yanındaki Kalemkırdı Camisinde yapılan hazırlık yarına ertelendi. Cami avlusundaki Cumhurbaşkanı, Başbakan, TSK, CHP, MHP Genel Başkanlarının çelenkleri kaldırıldı. Cenaze töreni için camiye gelenlere törenin yarın cuma namazı sonrasına bırakıldığı duyuruldu.

DHA