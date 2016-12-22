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Kayseri Haberi: Kayseri'de PKK operasyonu: Gözaltındaki 13 öğrenciden 6'sı tutuklandı

Kayseri'de PKK operasyonu: Gözaltındaki 13 öğrenciden 6'sı tutuklandı
11:2422 Aralık 2016
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Kayseri'de PKK operasyonu: Gözaltındaki 13 öğrenciden 6'sı tutuklandı
Kayseri'de PKK operasyonu: Gözaltındaki 13 öğrenciden 6'sı tutuklandı

KAYSERİ'de PKK bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasından gözaltına alınan 13 öğrenciden 6'sı tutuklandı
Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) Şubesi ekiplerince PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik olarak 11 Aralık'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 üniversite ögrencisinden Hasan Y., Mehmet Emin D., Perçin D., Azad A., Fırat Ş., ve Erhan S., terör örgütü üye olmak, örgüt adına propoganda yapmak suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu. 7 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

DHA

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