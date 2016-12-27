Kazada ölen Hilal, organlarıyla hastalara umut oldu

ORDU’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Hilal Yiğit'in bağışlanan böbreki ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Altınordu İlçesi’ne bağlı Kirazlimanı Mahallesi’nde geçen Cumartesi gecesi Samsun-Ordu karayolunda hareket halindeki Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkınca sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobili kullanan Efkan Büyük ve okul arkadaşları Esra Bilkay, Hilal Yiğit ile Sina Nur Güney yaralandı. Ambulansla Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ordu Özel Bilim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Sina Nur Güney ve ODÜ Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Hilal Yiğit kurtarılamadı. Sürücü Efkan Büyük ve Esra Bilkay'ın tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi. Sina Nur Güney, dün yapılan cenaze töreni ardından Perşembe İlçesi'nde toprağa verildi. Hilal Yiğit'in organları ise ailesi tarafından bağışlandı. Bu gece sabaha karşı yapılan operasyonla genç kızın böbrekleri ve karaciğeri alındı. Böbreklerinden biri Samsun'a diğeri ise Trabzon'a nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Karaciğeri ise Malatya'ya ulaştırıldı. Burada karaciğer nakli bekleyen iki hastanın umudu oldu. Hilal Yiğit'in babası Murat Yiğit, kızının çok iyi bir insan olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Kızımızın organlarının başka insanlara hayat vermesini istedik. Kızımızın durumunu zor da olsa kabullenmek zorundayız. İki günün ardından insanlığa nasıl faydalı olur melek kızım benim. Dışarıda ıslanmış kedi görse onu eve getirip kurutmaya, ısıtmaya çalışan yavrum melek oldu. Elimizden kuş gibi uçup giderken geride yine kanatları devam edecek, başka bedenlerde can olsun dedik ve organlarını bağışladık. Annelerinin umutla organ beklediği kişilere gidecek. Bizim çocuğumuz melek oldu. İnşallah kendisi cennette mükafatlandırılırken birilerine de dünyayı cennet edecek yavrum."

Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan anne Zehra Yiğit ise, “Kızımın dünyalık hiçbir derdi yoktu tek derdi iyi bir insan olmaktı. Arkasında bir sürü iyi arkadaş bıraktı. Arkasında koskocaman bir iyilik ordusu bıraktı. Yavrum cennetlik, giderken bile iyiliğini yapıp gitti” diye konuştu.

DHA