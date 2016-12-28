Kazada ölen Minik Nehir'in babası: Onu toprakla evlendirdim

İZMİR'in Menderes İlçesi Gümüldür Mahallesi'nde 6 yaşındaki Nehir Çağın, servis minibüsünün altında kalıp, ablası ve annesinin gözleri önünde hayatını kaybetti. Cenaze töreninde kızının tabutuna kapanan baba Murat Çağın, "Kızımın boyu küçücük, kocaman tabuta koymuşlar, onu toprakla evlendirdim. Allah kimsenin evine bu ateşi düşürmesin" dedi. Bu arada gözaltına alınan sürücü Adem Tulupcu tutuklandı.

Gümüldür'de Hasan Eren İlköğretim Okulu'nun anaokulu bölümüne giden 6 yaşındaki Nehir Çağın, aynı eğitim kurumunda 2'nci sınıfta okuyan ablası 8 yaşındaki Irmak Çağın ile birlikte Ahmet Akmaral Caddesi üzerindeki evlerinin yakınına gelince servis minibüsünden indi. Bu sırada servis şoförü Adem Tulupcu, 35 UEU 07 plakalı minibüsle geri manevra yaptığı anda Nehir Çağın'a çarptı. Nehir, yolda kendilerini karşılayan annesi Tülay Çağın ile ablası Irmak Çağın'ın gözleri önünde minibüsün altında kaldı. Yaklaşık 4 metre sürüklenen Nehir, kazanın farkına varan sürücü tarafından sağlık ocağına götürüldü. Burada, Nehir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Nehir Çağın için Gümüldür'de cenaze töreni düzenlendi. Nehir'in Gümüldür Camisi'ne getirilen tabutuna kapanan babası Murat Çağın, "Kızımın boyu küçücük, kocaman tabuta koymuşlar, onu toprakla evlendirdim. Allah kimsenin evine bu ateşi düşürmesin. Kızım bana cennetten bir kapı açtı. Şehitler olduğu zaman, 'aileleri bu acı nasıl dayanır' diyordum" sözleri yürekleri dağladı. İkindi namazı'nın ardından kılınan cenaze namazı sonrası Nehir, toprağa verildi. Törene kazaya tanıklık eden ablası ile annesi katılmadı.

Bu arada, ifadesinde kazanın nasıl olduğunu fark etmediğini söyleyen sürücü Adem Tulubcu, gönderildiği adliyede tutuklandı.

DHA