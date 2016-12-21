Kazdağları aşıkları buluşturdu

KAZDAĞLARI'ndaki aşk hikayelerini incelemeye gelen Brezilyalı avukat Nadia Calvo Radef, aradığı aşkı da burada buldu ve hayatını Edremitli işletmeci Bekir Demirtaş ile birleştirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda yeni bir aşk doğdu. Mitolojiye meraklı olan Brezilyalı Rio de Janeiro yaşayan Avukat Nadia Calvo Radef, Kazdağları'nda yaşanan mitolojik aşk hikayelerini araştırmaya başladığı sırada Edremitli işletmeci Bekir Demirtaş ile tanıştı. Mitolojideki aşk hikayeleri ve yöresel yemekler üzerine yaptıkları sohbetlerin zamanla kendilerini yakınlaştırdığını söyleyen Nadia Calvo Radef, aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğunu belirterek, "Antik dönem efsanelerinden Homeros'un İliada destanında 'Bin Pınar İda' olarak geçen Kazdağları aynı zamanda efsaneye göre Hera, Afrodit ve Athena'nın katıldıkları ilk güzellik yarışmasının da yapıldığı yer. Zeus burada doğmuş, tanrılar Truva Savaşı'nı buradan izlemiş ve Afrodit ilk kez burada aşık olmuş. Kazdağları'ndaki bu efsane zamanla bizleri de etkiledi. Kafa yapılarımız çok uyumluydu. Geçtiğimiz pazar günü nikahımızı da kıydık. Bizi buluşturan ‘Güzellik ve Aşk Tanrıçası' Afrodit oldu" dedi.

Çift nikahlarını da Edremit'te Bekir Demirtaş'ın işletmeciliğini yaptığı Kahverengi Kafe'de kıydı. Kazdağları'nın mitolojisiyle birbirlerine bağlanan Bekir Demirtaş İngilizce öğrenmeye başlarken Nadia Calvo Radef Demirtaş'a da Türkçe öğretmeye başladı. Çift karnavalıyla ünlü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayıp ağırlıklı olarak Türk yemeklerinin bulunduğu bir kafeterya çalıştırmayı planlıyor.

DHA