'Kedi ve köpekler hediye olmasın'

HAYVANLARIN Yaşam Hakları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Çıtırık, hayvan barınaklarındaki köpeklerin üçte birinin özel günlerde hediye edilip, sonra sahibi tarafından evden atılan, cins hayvanlardan oluştuğunu belirtti. Çıtırık, "Köpek almak isteyen hayvanseverler mutlaka barınaklara gitsin. Yılbaşında kimseye can hediye etmeyin" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda her ay yüzlerce köpeğin kısırlaştırılarak bakımının yapıldığını belirten Nesrin Çıtırık, sahipleri tarafından sokağa bırakılan köpeklerin büyük bölümünün öldüğünü ya da barınağa çok zor alıştığını kaydetti. İnsanların özel günlerde çocuğuna, sevgilisi veya eşine özellikle kedi ve köpek hediye ettiğini belirten Nesrin Çıtırık, birçok kişinin buna hazır olmadığı için hediye aldığı hayvanı sokağa bıraktığını anlattı. Barınakta farklı cinslerden çok sayıda köpek olduğunu kaydeden Çıtırık, "Bunların üçte biri ev ortamına alışık, söz dinleyen köpekler. Bu köpeklerin çoğunun hediye verildiğini ancak hediyeyi alan kişi tarafından bakılmadığını düşünüyorum. Gerçek hayvansever bir canı sokağa terk etmez. Can hediye edilmez. Bakamıyorsanız almayın. Barınakta sahibi tarafından eşya gibi terk edilen, yaşlı gözlerle yeni sahibini bekleyen büyük çoğunluğu cins olan yüzlerce köpek var. Burada hayvanlar, aşıları yapılıp, kısırlaştırıldıktan sonra onu tekrar terk etmeyeceğine inandığımız yeni sahiplerine veriliyor. Köpek almak isteyen hayvanseverler mutlaka hayvan barınaklarına gitsin. Ancak kimseye özel günlerde can hediye etmeyin."

HAYVANLAR BÜYÜMEYEN BEBEK GİBİ

Evcil hayvanlar için 'büyümeyen bebek' benzetmesi yapan Çıtırık, hediye kabul edilen bir hayvanla en az 15 yıl yaşamayı göze alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Onlar, bizim gibi karşısındakine bağlanan, acıkan, küsen, sevinen canlılar. Bir evcil hayvan edinmek, 14-15 yıl boyunca büyümeyen bebek sahibi olmak gibidir. İnsanlar çocuk sahibi olurken koşullarını nasıl değerlendiriyorsa, bir evcil hayvan sahibi olurken de aynı şekilde hareket etmeleri lazım. Ancak insanlar sonunu düşünmeden karne, doğum, sevgililer gününde sevdiklerine evcil hayvan hediye ediyor. Evcil hayvan hediye edilen kişi, genelde onunla yaşaya hazır olmuyor. Daha sonra bu hayvan bir şekilde sokağa atılıyor. Sokaklar, cins kedi ve köpeklerle dolu. Hayvanlar sokakların vahşetine maruz kalıyor."

DHA