Keşan'da alkollü mekan işleten 2 kardeşe pompalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde alkollü eğlence mekanı işleten 2 kardeşten birinin öldüğü diğerinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili kaçan diğer şüpheli M.S. de, polis tarafından yakalandı.

H.İ.Ç. ile M.S., aralarında önceden husumet bulunan ve Eski Yağ Pazarı Sokak’ta alkollü eğlence mekanı işleten İlhan ve Emrah Ergene kardeşlerin işyerine gitti. İki grup arasında bir süre sonra kavga çıktı. İddiaya göre M.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle İlhan Ergene'yi ateş ederken, H.İ.Ç. de olaya müdahale etmek isteyen Emrah Ergene'yi bıçakla göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan İlhan Ergene kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiriknen, Emrah Ergene ameliyatın ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Şüpheliler H.İ.Ç. ve M.S.’nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.

DHA