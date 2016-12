Kılıç: Türkiye, her türlü organizasyonu yapabilecek kuvvette

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye, her türlü organizasyonu yapabilecek kabiliyette ve kuvvettedir. Sırf organizasyon almak için organizasyon alınmaz. Evet, az alıyoruz daha da az alacağız. Ama gerekli olanları alacağız. 2021 yılında İslam Birlik Oyunları. İnşallah İstanbul’da yapacağız. Buraya neredeyse 10 bine yakın sporcu gelecek. Bu ciddi bir organizasyon" dedi.

Bir dizi ziyaretler ve programlar için Samsun’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İlkadım İlçesi’nde bakanlık tarafından yapımına devam eden Samsun Bowling Salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Samsun Valisi İbrahim Şahin’in ve protokol üyelerinin katıldığı inceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Kılıç, Türkiye’de gerçekleşen uluslararası organizasyonlarla ilgili spor camiasından gelen eleştiriler ile ilgili konuştu.

Türkiye’nin her türlü organizasyonu yapabilecek kabiliyette ve kuvvette olduğunu söyleyen Bakan Kılıç, şu an az organizasyon aldıklarını ve 2021’de İstanbul’da yaklaşık 10 bine yakın sporcunun katılımıyla İslam Birlik Oyunları’nı yapmayı planladıklarını belirterek, "Türkiye, her türlü organizasyonu sportif ve farklı anlamlarda olsun her türlü organizasyonu yapabilecek kabiliyette ve kuvvettedir. Buna alt yapısı müsaittir. Ancak, biz alacağımız organizasyonlarla ilgili seçici davranmak durumundayız. Türkiye'ye alacağımız organizasyonlarla alakalı seçici davranmak durumundayız. Burada kastettiğim, şu anda 2017 Şubat ayında EOF yapılacak. Bu Avrupa Gençlik Oyunları Festivalidir. Bu bir festival. Buraya 800’ü aşkın bir sporcu kardeşimiz gelecek. Bu daha önce bizim 2019'da yapacağımız bir organizasyondu. Bosna Hersek bunu daha önce yapacaktı. Fakat 2019'a kadar zaman istediler. Bizde bunu erke çektik bu sene yapıyoruz. Bu yazda Samsun'da yapacağımız İşitme Engelliler Olimpiyatları var. Buda dünya çapında üçüncü büyük organizasyondur. Bunun dışında tabi ki bir takım organizasyonlar ve şampiyonalar Türkiye’de yapılıyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Şunun altını çiziyorum. Yaptığımız şampiyonalar hem bizim sporcularımıza bir şeyler katması lazım, hem de spor camiamıza bir şeyler katması lazım. Yani sırf organizasyon almak için organizasyon alınmaz. Bazen spor camiasında eleştiriler oluyor. 'Biz eskiden çok organizasyon alıyorduk. Şimdi daha az alıyoruz'. Evet, az alıyoruz daha da az alacağız. Ama gerekli olanları alacağız. Örneğin 2021 yılında İslam Birlik Oyunları. İnşallah İstanbul’da yapacağız. Buraya neredeyse 10 bine yakın sporcu gelecek. Bu ciddi anlamda bir organizasyon. Ama, 'Her yerden böyle ufak, küçük, irili ve ufaklı her organizasyonu alacağız' diye bir şey yok. Ama sporcularımızın kendini geliştirip ve aynı zaman da tecrübelerini arttırmak için, katılacakları organizasyonlar olacağı gibi antrenman ve kendilerini geliştirme amaçlı müsabakalarda Türkiye'de düzenlenecek. Bu elinizdeki kaynağın daha verimli olmasıyla ilgili bir çalışmadır."

TÜRKİYE’NİN HERYERİNE ANTRENMAN SALONLARI İNŞA EDİLECEK

2017 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde amatör sporcular ve sporcuların kullanabilecekleri ‘Antrenman Salonları’ inşa edeceklerini belirten Bakan Kılıç, "Ülkemizin dört bir tarafında inşa ettiğimiz spor tesislerinde daha önceki yıllarda olan alt yapı sorununu tamamen çözmüş durumdayız. Şimdi artık mahallelerin içerisine ve aynı zaman da antrenman salonlarıyla alakalı olan çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla bu konuyu görüştük. Önümüzdeki yıl, 2017'nin özellikle ilk yarısında sporcularımızın antrenman yapabilmeleri amaçlı, aynı zamanda amatör sporcular ve sporcuların. Antrenman salonlarını Türkiye’nin dört bir yerine kazandıracağız. Bunları çok hızlı bir şekilde hayata geçebilecek şekilde projelendirilmiş ve tabiri caizse sporcunun ayağına, kulüplerin hemen yanına gidecek olan yapılardır. Çünkü sporcu kulüpte yetişir. Ama sporcuyu kulüpte yetiştiren de antrenördür. Dolaysıyla bizim hem antrenör konusunda ki çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız ki bu çalışmalara başladık. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız protokolle de inşallah yapacağız. Önümüzdeki yıl bin 200 tane mahalle tipi basketbol, voleybol ve futbol sahası yaptıysak, bunlarda tamamen mahalle arası yapılan tesisler. Bunları Türkiye'nin her tarafına yayıyoruz. Bunlara şimdi antrenman sahaları ekleyeceğiz. 45-50 günlük bir imalat süresinde hayata geçecek olan tesisler" diye konuştu.

