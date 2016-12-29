Kılıçdaroğlu: 1404 lirayla onlar geçinsinler bakalım (2)

BELEDİYEYE ZİYARET

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen 'Türkiye'deki ormancılık politikalarının toplumsal yansımaları, orman köylüleri ve kentler üzerindeki etkileri' konulu çalıştay toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre otelde dinlendikten sonra sonra Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu, belediye önünde yaklaşık 100 dolmuş şoförü karşıladı. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan şoförler, Büyükşehir Belediyesi'nin sefer yaptıkları bölgelere halk otobüsü koyduğunu söyleyip mağdur olduklarını ifade etti. Şoförlerle görüşmeyen Kılıçdaroğlu, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un makamına geçti. basına kapalı ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

5 BİN KİŞİYE SESLENDİ

Belediyeden çıkarak Kale Caddesi'nde yürüyen Kılıçdaroğlu, halka sesleneceği İskele Meydanı'na geldi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na soru sormak isteyen bir basın mensubu, korumaların sert müdahalesiyle yere düştü. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları, soru alınmayacağını sadece mitingde konuşma yapılacağını söyledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge, DİSK üyeleri ile Bodrum'daki birçok sivil toplum örgütü ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ellerinde Türk ve CHP bayrakları taşıyan vatandaşlar, miting alanındakiler sık sık 'Halkın Umudu Kılıçdaroğlu' sloganları attı.

TUTUKLU GAZETECİLERİ HATIRLATTI

Halka seslenen, gözaltına alınan ya da tutuklanan gazetecileri hatırlatan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin tutuklandığı bir ülkede demokrasiden bahsedilemeyeceğini belirterek, "Gazeteciler düşüncelerini söyleyemiyorsa, yazamıyorsa, kalemini kullanıyorsa o ülkede demokrasiden bahsedilemez. Gazeteciyi beğenir veya beğenmezsiniz. Düşüncelerine katılmayabilirsiniz ama o düşüncelerini yazabileceği imkanı sağlayabilmeliyiz. Ahmet Şık tekrar göze alındı. Sabah annesi ile konuştum gözyaşları içinde 'evladım ne olacak' diyor. Bir anneyi üzmek kimin ne haddine" dedi.

GAZİ MUSTAFA KEMAL'E VERİLMEYEN YETKİLİ BİR DİKTATÖRE VERECEĞİZ

Hükümetin Suriye, Rusya ve Ortadoğu politikalarını da sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de bal gibi rejimi değiştirmek istiyorlar. Parlamentoyu işlemez hale getirmek istiyorlar. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında tek parti döneminde, Gazi Mustafa Kemal hayattayken anayasa gündeme gelir. Anayasada bir hüküm vardır. TBMM'yi fesh etme yetkisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vermek isterler. Genç milletvekilleri kürsüye çıkarlar; derler ki: Bu parlamento milli Kurtuluş savaşını yöneten meclistir, bu meclis milletin meclisidir, bu meclis gazi meclistir, Gazi Mustafa Kemal başımızın üstene ama ama meclis kendi yetkisini devretmez demiştir. 127 oyla reddedilmiştir. Şimdi Gazi Mustafa Kemal'e verilmeyen bir yetkiyi, bir diktatöre vereceğiz olur mu" dedi.

BAŞBAKAN VE MECLİS BAŞKANINA ÇAĞRI

CHP otobüsünün üzerinde yüzlerce yelkenli yatın gölgesinde belediye başkanlarını yanına alarak konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'a ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a çağrı yaparak, "Anayasa görüşmelerini sonlandırsınlar ve Anayasa teklifini geri çeksinler. Türkiye'yi bu ayıptan kurtarsınlar. Hele hele anayasa metninin dahi görmeden boş kağıda imza atmak gibi bir ayıptan TBMM'yi kurtarsınlar. Bunu yaptıkları takdirde, onlara saygı duyacağız. Bunları yaptıkları takdirde, parlamento saygınlık kazanacaktır. Milletvekilleri saygınlık kazanacaktır. Demokrasiyi ve TBMM meclisini sonlandıran değil, demokrasi ve cumhuriyeti taçlandıran bir düşünceyi egemen kıldığımız zaman Türkiye görkemli bir ülke olacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu ardından Bodrum'un Yeniköy Mahallesi'ne giderek kahvede vatandaşlarla konuştu, basın mensupları yine görüşmeye alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun programı saat 16.30'da Mumcular Mahallesi'nde mitingle devam edecek.

DHA