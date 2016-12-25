Kılıçdaroğlu'ndan Kayseri şehitlerinin ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik 17 Aralık günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında şehit düşen askerlerin yakınlarını aradı. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu; Ulaştırma Er Raşit Yücel'in annesi Şükran Yücel'i, Muharebe Er Onbaşı Abdulsamet Özen'in babası Hüseyin Özen'i, Piyade Er Serdar Amak'ın babası Arif Amak'ı, Sıhhıye Er Hasan İlhan'ın babası Süleyman İlhan'ı, Piyade Onbaşı Mustafa Cihan'ın babası Muhterem Cihan'ı ve Şehit Piyade Çavuş Arif Tuğ'un babası Haydar Tuğ'u telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, telefon görüşmelerinde şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

DHA