Kilis'te, DEAŞ ile irtibatlı 7 kişi yakalandı

KİLİS'in Elbeyli İlçesi'nde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olan ve sınırı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.

Sınır hattındaki Elbeyli'nin Çıldıroba Köyü yakınlarında devriye görevi yapan hudut birliğinde görevli askerler, bir grubun Suriye tarafına geçmeye çalıştığını fark etti. Askerler, 'Dur' ihtarında bulunduktan sonra 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemede terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu saptanan 7 şüpheli, sorgulanmak üzere Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DHA