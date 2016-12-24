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Kilis Haberi: Kilis'te, DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı

Kilis'te, DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı
15:1424 Aralık 2016
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Kilis'te, DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı
Kilis'te, DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı

KİLİS'te, jandarma tarafından Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçerken yakalanan terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı.
Geçen perşembe günü Çıldıroba Köyü sınır hattında devriye görevi yapan hudut birliğinde görevli askerler, kaçak olarak Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişinin yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları belirlendi. Yabancı uyruklu şüpheliler, sorgulamalarının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece; 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

DHA

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