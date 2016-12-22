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Kilis Haberi: Kilis'te, kar yaşamı olumsuz etkiledi

Kilis'te, kar yaşamı olumsuz etkiledi
11:3522 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Kilis'te, kar yaşamı olumsuz etkiledi
Kilis'te, kar yaşamı olumsuz etkiledi

KİLİS'te, dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Suriye sınırındaki Kilis'te, dün sabah başlayan ve halen devam eden kar yağışı kentte aksaklıklara yol açtı. Okulların tatil edildiği kentte, ulaşım güçlükle sağlanırken, zincirsiz veya kar lastiksiz yola çıkan araçlar mahsur kaldı, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Zaman zaman elektrik kesintilerinin de yaşandığı Kilis'te, kar yağışının gün içerisinde duracağı bildirildi.

DHA

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