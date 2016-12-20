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Kilis Haberi: Kilis'te, Suriyelilerden Halep protestosu

Kilis'te, Suriyelilerden Halep protestosu
16:2320 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Kilis'te, Suriyelilerden Halep protestosu
Kilis'te, Suriyelilerden Halep protestosu

130 bin Suriyelinin yaşamını sürdürdüğü Kilis’te, 14 Suriyeli bir araya gelerek Halep’te yaşanan katliamı proteste etti.
Kilis'te yaşamını sürdüren Suriyeliler, Halep'te yaşananları protesto etmek için sosyal medya üzerinden birbirine çağrı yaptı. Ancak, bugün öğle saatlerinde yapılması planlanan protesto çağrısına sadece 14 kişi uydu ve Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda toplandı. Az sayıdaki Suriyeli, ellerindeki dövizlerle Esad aleyhine slogan atarak Halep'te yaşananların son bulmasını istedi.

DHA

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