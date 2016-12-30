Kimyager Dilge Şen'in ölümüne neden olan taksiciye 15 yıl istendi

Kartal sahil yolunda karşıya geçmeye çalışan kimyager Dilge Şen'in ölümüne, Cevahir Gençoğlu'nun da yaralanmasına neden olan taksi şoförü Mesut Yılmaz hakkında, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mesut Yılmaz'ın (60) yönetimindeki aracın 16 Aralık tarihinde Kartal sahil yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilge Şen'e (29) çarparak ölümüne, Cevahir Gençoğlu'na (52) çarparak da yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

DÖNÜP BAKTI, YOLUNA DAVAM ETTİ

Şüpheli Yılmaz'ın, kazadan sonraki kavşaktan ters yöne döndüğü, aracını yavaşlatarak kaza yerine baktığı belirtilen iddianamede, "Ancak buna rağmen durmayarak aracı ile yoluna devam ettiği" belirtildi.

6 GÜN SONRA EVİNDE YAKALANARAK TUTUKLANDI

İddianamede, kaza yerinden kaçan şüphelinin teslim olmadığı, kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışma sonucunda olaydan 6 gün sonra evinde yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.

Sanığın ifadesinde atılı suçlamayı kabul ettiği belirtilen iddianamede, sanığın "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.



DHA