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Kırklareli Haberi: Kırklareli'de kar yağışı başladı

Kırklareli'de kar yağışı başladı
12:5626 Aralık 2016
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Kırklareli'de kar yağışı başladı
Kırklareli'de kar yağışı başladı

Selçuk VURUCU/ KIRKLARELİ, (DHA) KIRKLARELİ'de sabah başlayan hafif kar yağışı kenti beyaza büyürken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santime yükseldi.
Kırklareli, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altına girdi. Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yer yer 3-4 santimi bulurken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santime ulaştığı belirtildi. Kırklareli beyaza bürünürken kentte gündüz 1 derece olan hava sıcaklığının gece 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, gün boyu aralıklarla kar yağışının süreceğini kaydetti.

 

 

DHA

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