Kırklareli'de sokaktaki köpeklere kulübe

KIRKLARELİ Belediyesi, Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği, okakta yaşayan köpekler için kentin belirlenen noktalarına 'köpek evleri' koymaya başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sokak hayvanlarının kışın soğuktan yazın aşırı sıcaktan korunması için köpek evleri hazırlattıklarını belirtti. Kesimoğlu, "Üşüyen yalnızca bizler değiliz. Sokak hayvanlarımızın da bu olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına böyle bir proje başlattık. Onlar bizim can dostlarımız. Biz hayvan dostu bir belediye olarak onların doğal ortamlarında güzelce yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Köpek evlerimizden 50 adet yatırdık. Bu evleri koyacağımız yerlerin tespitini yaptık ve yerlerine koymaya başladık. Halkımızın da sokak hayvanlarımıza ve bu evlere sahip çıkacaklarına inanıyorum" dedi.

Kırklareli Belediyesi'nin başlattığı bu projeden dolayı hayvanseverlerde memnuniyetlerini dile getirdiler. Hayvansever Sarıgül Sezer, "Uygulama gerçekten bizleri çok mutlu etti. Sokaktaki hayvanların üşüdüğünü gördükçe üzüntümüz artıyordu. Bu köpek evleri onlara sıcak bir yuva oldu. Bizler bu evlere sahip çıkmalıyız" dedi.

DHA