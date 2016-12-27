Kırklareli'de yılbaşı süslemeleri şehitler nedeniyle kaldırıldı

KIRKLARELİ Belediyesi, terör saldırılarında askerlerin şehit olması üzerine kentteki yılbaşı süslemelerini bulundukları yerden kaldırdı.

Yeni yıl öncesi Kırklareli sokakları çeşitli süslemeler ile donatılmış, bu süslemelerde vatandaşlar büyük ilgi göstermişti. Geçtiğimiz hafta Suriye El Bab'da terör saldırısında Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek'in şehit düşmesi üzerine Kırklareli Belediyesi de kentteki yılbaşı süslemelerini kaldırma kararı aldı. Özüpek'in şehit düştüğü gün süslemelerin ışıklandırmalarının yakılmadığını belirten CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, süslemelerin tamamen kaldırılacağını söyledi. Kesimoğlu, "Şehit haberini alır almaz süslemelerimizin ışıklandırmalarını söndürdük. Şimdi ise süslemelerimizi bulundukları yerden kaldırıyoruz. Acımız büyük. Bu yılbaşı herhangi bir programda düzenlemeyeceğiz. Her geçen gün acı haberler almaktan dolayı içimiz parçalanıyor. Artık şehit vermek istemiyoruz. Bunun son olmasını istiyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

DHA