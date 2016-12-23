Kırsal mahalle öğrencilerine geleneksel müzik eğitimi

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki kırsal mahallerde öğrenim gören öğrencilere, geleneksel müzik eğitimi verildi. Eğitim kapsamında okulları gezen sanatçılar üçtelli, zurna, tulum ve kopuz gibi enstrümanların tanıtımını yapıp, Yörük, Karadeniz, Yunan ve İran müziklerinden oluşan mini konserler verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 'Geçmişten geleceğe müzik yolculuğu festivali' projesi kapsamında, Fethiye'nin Nif Mahallesi'ndeki Nif Ortaokulu'nda öğrencilere geleneksel müzik eğitimi verildi. Proje kapsamında bir araya gelen Erhan Parlak, Ali Ulutaş, Yusuf İhsan Bodur, Osman Kırca, Merih Aşkın, Filiz İlkay, Ozgü Bulut, Tibet Var, Eren Şahin, Ozan Özdemir, Vedat Karakaya, Selim Özyol ve Mehmet Günay Eser öğrencilerle buluştu. Bağlama, üçtelli, perdesiz gitar, kopuz, zurna, hegit, tulum, davul hakkında öğrencilerin soruları yanıtlandı. Öğrenciler ayrıca, çalgı yapımı, beden perküsyonu ve zeybek dansları konusunda bilgilendirildi. Sunumların ardından öğrencilere Yörük, Karadeniz, Yunan ve İran müziklerinden oluşan mini konserler verildi.

'PROJE 2 GÜN SÜRECEK'

Proje koordinatörü Aytaç Gökdağ, kaybolmaya yüz tutmuş Anadolu ve dünya müziklerini kırsal kesimde eğitim gören öğrencilere tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. 2 gün sürecek projeye Nif Ortaokulu'ndan başlattıklarını aktaran Gökdağ, buradaki çalışmanın tamamlanmasının ardından İncirköy Ortaokulu'na geçeceklerini kaydetti.

Proje koordinatörlerinden Mehmet Günay Eser de, "Anadolu'nun farklı yerlerinden geldik. Amacımız geleneksel Anadolu müziğini ve çalgılarını köy çocuklarına tanıtmak. Şehirlerdeki çocukların bir çok imkanı varken köylerde yaşayan çocuklar bunlardan mahrum kalabiliyor. Çocuklar bu etkinlikler kapsamında birçok çalgıyı ilk kez gördü" diye konuştu.

Üçtelli sanatçısı Osman Kırca da çocuklara örnek olmak ve onların da bu müzik aletlerini öğrenmelerini teşvik etmek için etkinliğe katıldığını kaydetti. Kendilerinden sonraki nesillerin de bu çalgıları öğrenmesini isteyen Kırca, çocukların enstrümanlara olan ilgisinden mutlu olduğunu söyledi.

DHA