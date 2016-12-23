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Tekirdağ Haberi: Kız torununa cinsel istismardan tutuklandı

Kız torununa cinsel istismardan tutuklandı
22:5623 Aralık 2016
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Kız torununa cinsel istismardan tutuklandı
Kız torununa cinsel istismardan tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 60 yaşındaki H.T., kız torunu 14 yaşındaki E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde oturan ortaokul öğrencisi E.T., ailesine, karşı dairede oturan dedesi H.T.'nin kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Ailenin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklananarak cezaevine konuldu.
Cinsel istismara uğradığı belirtilen kız ise ailesine teslim edildi.

DHA

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