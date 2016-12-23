Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yalova Haberi: Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı
10:2823 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapıp, çekerek bilgileri terör örgütüne veren 4 kişi Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem yapmayı planlayan PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü tarafından verilen talimatlar doğrultusunda geçen Ağustos ayı içerisinde Kuzey Irak bölgesi bağlantılı kişilerin Kocaeli'ne geldiği, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik planlanan eylem için keşif yapıp, çektikleri, çalışmalarını yaparak terör örgütüne verdikleri tespit edildi.
Terör Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında keşif yapıp, çekerek bilgileri terör örgütüne veren L.A., M.D., F.A. ve C.A'yı Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. 4 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, örgütsel irtibat ve bağlantılarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?
Keşfet

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar