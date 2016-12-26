Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kocaeli Haberi: Kocaeli'de 120 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'de 120 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
16:5926 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Kocaeli'de 120 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kocaeli'de 120 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir akaryakıt firmasına ait depolama tesislerinde yapılan kontrolde 4 tankın içerisinde bulunan 120 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Körfez İlçesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasına baskın düzenledi. Firmaya ait depolama alanında 120 bin litre akaryakıtın bulunduğu 4 tanktan numuneler alındı. Yapılan kontrolde akaryakıtın ulusal marker içermediği tespit edildi. Kaçak motorinin yurt dışından geldiği, ancak hangi ülkeden geldiği konusunda bilgi verilmedi. Firmada çalışan 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişi serbest kalırken, konuyla ilgili adli işlem devam ediyor. 

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar