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Kocaeli Haberi: Kocaeli'de Bylock operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de Bylock operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi
11:0123 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Kocaeli'de Bylock operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de Bylock operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmeye devam ediyor. Özel sektörde çalıştıkları belirtilen 12 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

 

 

DHA

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