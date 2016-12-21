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Kocaeli Haberi: Kocaeli'de Bylock operasyonunda 18 şüpheli adliyede

Kocaeli'de Bylock operasyonunda 18 şüpheli adliyede
11:3021 Aralık 2016
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Kocaeli'de Bylock operasyonunda 18 şüpheli adliyede
Kocaeli'de Bylock operasyonunda 18 şüpheli adliyede

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullanmaları nedeniyle gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı. Özel sektörde çalıştıkları belirtilen 6'sı kadın 18 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Dün, aynı soruşturma kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 kişiden 1'i serbest kalırken, 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

 

DHA

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