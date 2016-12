Kocaeli'nde 13 OSB'nin 11'inde elektrik yok

KOCAELİ Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nde bulunan 13 organize sanayi bölgesinin 11'inde elektrik olmadığı için üretim yapılamadığını söyledi.

Dünden itibaren Kocaeli'nde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sanayi kuruluşlarında üretim durdu. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu organize sanayi bölgelerinde elektrik kesintileri nedeniyle olağanüstü bir durumun yaşandığını belirterek şöyle dedi:

"Bize sanayi kuruluşlarından şikayetler bu sabahtan itibaren gelmeye başladı. Bize verilen bilgiye göre ana dağıtım hatlarında en fazla elektriğin taşındığı 380 bin voltluk hatlarda fırtınadan ötürü İstanbul bölgesinde direk devrilmiş. Bunu onarmaya çalışıyorlar. 13 organize sanayi bölgemiz var. 13 OSB'nin 11'inde elektrik yok, üretim yok. Burada büyük firmalar, ufak firmalar, stratejik üretim yapan firmalar var. Bunların plansız durması demek belki yarın, belki birkaç gün sonra büyük ana ihracatçı firmalarımızı da dolaylı olarak etkileyecektir."

YARINI BULACAK

Elektriğin verilmesinin yarını bulacağı bilgisini aldıklarını kaydeden Zeytinoğlu endişelerini şöyle dile getirdi:

"Taşıt araçları bizim en fazla ihracat yaptığımız ürünlerin başında geliyor. Bursa, Sakarya, Kocaeli'nde firmalara imalat yapıyorlar. Hatta direk imalat yaptıkları için de çok sıkıntılı bir durum. Anladığımız kadarıyla çözülmesi için çaba sarf ediliyor. Bildiğimiz kadarıyla bu durum yarını bulacak. Yarın da yılbaşı. Firmalar bizi arayıp vardiyaya çağıralım mı, yoksa çağırmayalım mı diye sordular haklı olarak. Olağanüstü bir durum var."

'FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE ÜRETİM YAPILMADIĞI' SÖYLENTİSİ

Zeytinoğlu elektrik sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"İki haftadır da toptan elektrik fiyatlarında çok ciddi artış vardı. Biraz ona da bağlayanlar var bu işi. Doğalgaz santralleri maliyeti doğalgazdan olduğu için yüksek. Onlara da belirli bir fiyat verilmiş. O fiyatlar da düşük olduğu için doğalgazcılar üretmediğinden de bu elektrik kesintisinin olduğunu söyleyenler var. Biz direk devrilmesini kabul etme durumundayız. Umarım bir an önce biter. Bizim firmalarımız Türkiye'nin ihracat yükünü taşıyan firmalarımız. Tüm otomotivin kalbi burada atıyor. Doğalgazla ilgili inşallah bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. İran kış aylarında 'kendi ihtiyacım var' diye azaltabiliyor. Bir an önce çözülmesi ve üretimin yapılmasını istiyoruz. Zaten Türkiye çok zor günlerden geçiyor, enerjiden ötürü ihracat yapamazsak bu ülkemiz açısından üzücü bir durum olur."

