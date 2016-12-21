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İzmir Haberi: Konteynerde çıkan yangında öldü

Konteynerde çıkan yangında öldü
11:2221 Aralık 2016
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Konteynerde çıkan yangında öldü
Konteynerde çıkan yangında öldü

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde konteynerde çıkan yangında, evsiz 45 yaşındaki Kamil Dilsiz yanarak öldü.
Ödemiş Sanayi Sitesi ile canlı hayvan borsası arasındaki arsada yer alan eski bir büfe konteynerde, dün saat 21.00'de, yakılan mangaldan yangın çıktı. Büyüyen yangın konteyneri sardı. Yangında büfeyi barınmak için kullandığı belirtilen Kamil Dilsiz yanarak öldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Dilsiz'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DHA

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