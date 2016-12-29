Konya'da 2 üniversitede 28 kişi için FETÖ'den yakalama kararı

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Selçuk Üniversitesi ve kapatılan Mevlana Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi, teknisyen ve memurlara yönelik 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Mevlana Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi, teknisyen ve memurlara yönelik 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için Konya başta olmak üzere Ankara, Aksaray, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Zonguldak'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına anlam çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerden 11'nin Konya'da, 16'sının operasyonun düzenlendiği diğer illerde, 1'inin de Litvanya'da olduğu belirtildi. Şüphelilerin çoğunluğunun örgütün haberleşme programı olan 'Bylock'u kullandığı ileri sürüldü.

Operasyon sürüyor.

DHA