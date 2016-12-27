Konya'da avukatlara yönelik FETÖ davası başladı

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgüte üye olduğu ileri sürülen 20'si tutuklu 45 avukatın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı.

Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye başlayan davaya 20'si tutuklu 37 sanık, müştekiler, taraf avukatları yakınları katıldı. 45 sanık hakkında hazırlanan iddianamede 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek’ suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmaları istendi.

Bazı sanıkların örgütün haberleşme programı olan 'Bylock'u kullandıkları belirtilen iddianamede, ''Hukuk fakültesi öğrencilerine burs imkanları sağlandığı, stajyer avukatların örgüt yapılanmasına dahil edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulduğu, 'kurban parası' adı altında örgüte maddi destek sağlandığı, yine bir kısım sanıkların sıklıkla Pensilvanya'daki örgüt elebaşını ziyarete gittikleri, FETÖ'nün talimatı doğrultusunda Bank Asya'yı ayakta tutabilmek için yüklü miktarda paralar yatırdıkları, darbeye destek niteliğinde sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları'' belirtildi.

8 sanığın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirten davada mahkeme başkanı, sanıklardan 17'sinin ByLock kullanıcısı olduğunu belirlediklerini, yapılan ev ve iş yerinde delil olarak elde edilen dijital materyallerin henüz incelemeye alınamadığını söyledi.

ESKİ BARO BAŞKANI: DARBELERE HER ZAMAN KARŞI ÇIKTIM

Duruşmaya ifade veren tutuklu Konya Barosu eski Başkanı Fevzi Kayacan, hayatı boyunca hiç bir suç örgütüne sempati duymadığını belirtti. Kayacan, ''Benim Baro Başkanlığım dönemindeki söylemlerimden dolayı böyle bir tahkikata maruz kaldım. Ben darbelere, cuntalara her zaman karşı çıkan bir insanım. Sürekli demokrasiden, laiklikten bahseden biriyim. FETÖ/PDY konusunda kimseden emir ve talimat almadım. Ben bu örgüte hiçbir yardımda bulunmadım. Tek bir kuruş dahi vermedim. Ben bir tek aşevine yardım yaparım. Ben, bu şahsın peygamberimizle, evliyalarla buluştuğu konusunu iddianamede öğrendim. Mehdi, Mesih olarak görmedim. 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle ne işbirliği, ne de fikir birliği içindeyim. Açıklamalarımın hiçbirinde terörü şiddeti övmedim. Amerika’ya gittim, ama bu turistik bir seyahatti. Ben karıncayı dahi incitecek bir adam değilim" dedi.

Mahkeme Başkanı Kadir Gezici, Kayacan'a, ''Bylock vb. gibi programları kullanmadım dediniz. Rapora göre, telefonunuzda 'Cover me'(örgütün başka bir haberleşme programı) isimli program bulunmuş'' dedi.

Bunun üzerine Kayacan, ''Ben yüklemedim. Ben o programı kullanmadım'' dedi.

Mahkeme Başkanı Gezici, ''FETÖ elebaşına gittiniz mi'' diye sorması üzerine Kayacan, hayır cevabını verdi.

Mahkeme Başkanı Gezici, ''Fethullah Gülen hakkında ne düşünüyorsunuz'' dedi. Kayacan da, ''Bir şey düşünecek tarafı yok. Bu kadar insanı ülkemizi mağdur eden kişiye nasıl olumlu düşünebilirim. Beni mağdur eden kişiyi nasıl olumlu düşünebilirim'' dedi.

Duruşma sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

DHA