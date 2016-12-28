Konya'da FETÖ davasında avukatların yargılandığı davaya devam edildi

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgüte üye olduğu ileri sürülen 20'si tutuklu 45 avukatın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugünde devam edildi.

Dün başlaşan ve bugün de devam eden duruşmada tutuklu avukatlardan Ahmet Bal, ifade verdi. Darbe günü Balıkesir'de olduğunu belirten Ahmet Bal, savunmasında, ''Tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Ülkemize yapılan 15 Temmuz darbe girişimi hain bir kalkışmadır" dedi. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığını belirten Ahmet Bal, "15 Temmuz gecesi Balıkesir'de idim. Alçakça ve haince yapılan girişim olduğu gece düğünümüz vardı. Bütün meslektaşlarımı Allah rızası için sevdim. Kimseye ayrımcılık gibi bir düşüncem olmadı. Benimle ilgili yapılan beyanlar, soyut beyanlardır. Görgüye ve bilgiye dayalı değildir. Avukat arkadaşlarla yemek yedim, kahvaltı yaptım ve çorba içtiğim için örgüt suçundan yargılanıyorum'' diye konuştu.

Duruşmada savcının ''Kuşadası'ndan Danimarka’ya gitmek için evrak hazırladınız mı, böyle bir girişimde bulundunuz mu'' sorusu üzerine avukat Ahmet Bal, ''Evet evrak hazırladım. Ama adalete güvendiğim için gitmedim'' yanıtını verdi. Ahmet Bal, savcının "Fethullah Gülen hakkında ne düşünüyorsunuz'' sorusu üzerine "Çok olumsuz şeyler düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza, milletimize, devletimize kahpece saldıran, hakkında böyle düşünüyorum'' dedi.

Duruşma yarın devam etmek üzere ara verdi.



DHA