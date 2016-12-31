Konya'da iki barda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

KONYA'da polis tarafından iki ayrı bara yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Konya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Sahip Ata Mahallesi’nde iki ayrı bara baskın düzenledi. Birahane ruhsatlı olmasına rağmen konsomatris çalıştırdığı belirlenen barlarda ve iş yeri sahibinin arabasında yapılan aramalarda 4 pompalı tüfek, 2 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve bıçak ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Konsomatris olarak çalıştığı belirlenen Uganda uyruklu Gorrent Nankınka ve Kııtna Shatrah, ekipler tarafından Göç İdaresi'ne teslim edildi. Silahların kendisine ait olduğunu ileri süren iş yeri sahibi E.K. ise gözaltına alındı. Sigortasız işçi de çalıştırdığı belirlenen barların sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

DHA