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Konya Haberi: Konya'da kar tatili uzadı

Konya'da kar tatili uzadı
16:0022 Aralık 2016
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Konya'da kar tatili uzadı
Konya'da kar tatili uzadı

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Meram, Selçuk ve Karatay İlçeleri'nde ilk ve orta dereceli okullar ile Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde okullar yarın tatil edildi. 
Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle bugün merkez Selçuklu, Karatay ve Meram İlçeleri'nde ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmişti. Valilik, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle yarın da okulların tatil edilmesine karar verdi. Hamile ve bedensel engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'de kar yağışı nedeniyle eğitime bugün verilen arayı uzatıp, yarında tatil olduğunu açıkladı.

DHA

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