Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde bir dernekte çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Ereğli İlçesi Hamam Caddesi'nde bulunan Ereğli Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'nde meydana geldi. Süha B. ile aralarında husumet bulunan Abidin M., ve Harun S., dernekte karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Süha B., yanında taşıdığı tabancayı çekip hasımlarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Abidin M. ve Harun S. yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Süha B., olay sonrası Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

DHA