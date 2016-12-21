KOSGEB'de kredi sırası binayı sardı

ANTALYA'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği'ni almak isteyen vatandaşlar, başvurunun son gününde uzun kuyruklar oluşturdu. Binanın etrafını saran kuyrukta bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden sisteme girmekte büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, sürenin uzatılmasını istedi.

KOSGEB'in 50 bin lira faizsiz kredi imkanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Antalya'da krediden yararlanmak isteyenler sabah erken saatlerde KOSGEB İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Başvurunun son günü olması dolayısıyla ilçelerden de gelen vatandaşlarla birlikte başvuru için bekleyenlerin sırası binanın etrafını sardı. Soğuk havaya rağmen vatandaşlar, kredi imkanından yararlanabilmek için saat 05.00 itibariyle il müdürlüğü önünde beklemeye başladı.

Başvuru yapanlar, KOSGEB'in internet sitesinde sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, yetkililerin bunu çözmesini istedi. 3 günlük sürenin çok kısa olduğunu aktaran vatandaşlar, evrakları hazırlamakta bile güçlük çektiklerini söyledi.

SİSTEMDE SIKINTI VAR

Reklam ajansı sahibi Betül Ekiz Çam, KOSGEB yetkililerinin internet sitelerindeki sıkıntıyı bir an önce çözmeleri gerektiğini belirterek, 3 günlük başvuru süresinin kısalığından şikayet etti. Saat 08.30'da sıraya girmesine rağmen 3 saat sonra işlemini yaptırdığını dile getiren Çam, “Kağıtları tamamlamam zaten uzun sürdü. Krediyle rahat nefes alalım dedik ama kuyrukta nefes verecektik" dedi.

Antalya'nın en uzak ilçelerinden Akseki'den kredi için gelen kuaför Ayşe Karahan ise sabaha kadar internetten başvuru yapmaya çalıştığını söyledi. Karahan, krediye umut olarak baktıklarını dile getirerek, parayı işletmeyi genişletmek için kullanacağını söyledi.

Gıda toptancısı Ergin Türkyaşar da kredi için üç gündür mücadele ettiğini aktardı. Türkyaşar, “Saat 05.00'te esnaf odasına gittim. Sıra çok uzun ama yine de bekleyeceğim. Kredi çıkarsa borçlarımı ödeyeceğim" dedi.

Kafe işletmecisi Leman Erişen ise sıranın kendisine gelmeyeceğini dile getirerek, “İnternette büyük sıkıntı var. Yetişeceğimi düşünmüyorum ama bu atmosferi yaşamak istedim" diye konuştu.

BAŞVURUDA SON SAATLER

Krediye başvuru bugün saat 23.59'a kadar devam edecek. İnternet üzerinde yapılacak başvuruyla başlayan süreçte toparlanacak evraklar, müdürlüklere teslim edilecek. İlk 12 ay ödeme yapılmadan toplam 36 ay geri ödemeli faizsiz kredi 15 bin esnafa verilecek.

DHA