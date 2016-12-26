Kovalamacada yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan ve evinde satışa hazır hale getirilmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tavırlarından şüphelendiği M.A.'nın üst aramasını yapmak istedi. Polisleri görünce kaçan M.A., kovalamaca sonucu evine girerken yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramada evde satışa hazır hale getirilmiş paketlerde bir miktar metamfetamin, eroin ve esrar ile para ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı.

DHA