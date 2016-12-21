KPSS tercihlerinde bir ilk: Güvenlik soruşturması

KPSS tercih kılavuzu ÖSYM üzerinden yayımlandı. KPSS ile kamuya yerleştirilecek adaylar ilk defa güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak.

KPSS'ye giren milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği tercihler bugün itibariyle başladı. Ancak kılavuzu inceleyen adaylar hayal kırıklığı yaşadı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile 70 bin civarında kamu personeli ihraç edilirken, KPSS ile alınacak personel sayısı 2 bin 51'de kaldı.

Bu personelin bin 148'i lisans, 752'si önlisanas, 151'i ise ortaöğretim mezunları arasından alınacak. 30 Aralık'a kadar sürecek olan tercihlerde bu yıl bir ilk uygulandı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzdaki boş kadrolardan herhangi birini tercih eden ve gerekli şatları taşıyan aday için güvenlik soruşturması yapılacak. Soruşturması olumsuz çıkan adayların yerleştirmeleri iptal edilecek. Geçmişteki KPSS tercihlerinde uygulanmayan bu güvenlik soruşturması, tüm boş kadrolar için geçerli olacak.

DHA