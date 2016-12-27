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Isparta Haberi: Küçük Funda, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Küçük Funda, sobadan sızan gazdan zehirlendi
10:4027 Aralık 2016
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Küçük Funda, sobadan sızan gazdan zehirlendi
Küçük Funda, sobadan sızan gazdan zehirlendi

ISPARTA'da oturan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Funda Nur Kaya, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Isparta merkez Davraz Mahallesi'nde ailesiyle 2 katlı evin üst katında oturan Funda Nur Kaya'yı uyandırmak için dün öğle saatlerinde odasına giren Fatma Kaya, kızının hareketsiz yattığını fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber veren annenin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Funda Nur Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Funda Nur'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Fatih Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Funda Nur Kaya'nın cenazesi otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

 

DHA

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