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Manisa Haberi: Kula'da yolcu otobüsünde 1 kilo 885 gram esrar, 1 tutuklama

Kula'da yolcu otobüsünde 1 kilo 885 gram esrar, 1 tutuklama
15:3329 Aralık 2016
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Kula'da yolcu otobüsünde 1 kilo 885 gram esrar, 1 tutuklama
Kula'da yolcu otobüsünde 1 kilo 885 gram esrar, 1 tutuklama

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde jandarma tarafından bu sabah durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde bir kişinin çantasında 1 kilo 885 gram esrar ele geçti. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Ankara- İzmir D-300 Karayolu Eşme Yol kavşağı yakınlarında bu sabah denetim yapan jandarma, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramada, yolculardan 21 yaşındaki A.Y.'nin çantasında 1 kilo 885 gram esrar bulundu. Gözaltına alına A.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

 

DHA

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