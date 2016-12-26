Küresel iklim değişikliği leyleği şaşırttı

İZMİR'in Selçuk İlçesi'ne genellikle Mart ayındaki göç döneminde gelen leyleklerden birinin bu yıl Aralık ayında gelmesi, görenleri şaşırttı. Bilim insanları, bu durumun küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Pamucak Kavşağı'nda göç dönemlerinde leyleklerin sürekli konakladığı bir yuvaya yerleşen leylek, görenleri şaşırttı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) leyleği izlemeye aldı. Leyleğin nasıl beslendiğini, nerelere gittiğini, soğuk ve yağışlı günlerdeki hareketlerini takibe aldıklarını belirten EKODOS Başkanı Bahattin Sürücü, "Elde ettiğimiz bilgileri, işbirliği yaptığımız Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden bilim danışmanı üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ortaç Onmuş ile paylaştık. Kendisine leyleğin ve gerekli diğer bilgileri ilettik. Leyleğin davranışlarını, gittiği alanları izlemeye devam etmekteyiz. Beslenme sorunu olabileceğini düşünüyoruz. Bölgede yaşayan yöre insanlarını da bilgilendirdik. Umarız soğuk kış günlerini atlatarak, baharı yakalayıp, Afrika'dan gelen diğer leyleklerin içinden kendine bir eş bularak yavrularını yapar ve önümüzdeki yaz sonunda hep birlikte göç ederler" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Ortaç Onmuş da leylekle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yuvaya gelen erişkin erkek bir leylek. Kırmızı, canlı parlak gaga ve bacak rengi, leyleğin üreme dönemine hormonal açıdan giriş yaptığını gösteriyor. Kış dönemi öncesi havaların sıra dışı olarak sıcak gittiği durumlarda yaygın bir şekilde bu ördeklerin zaman zaman başına gelmekte. Ancak, bu durum daha çok üremek için kuzeyde yer alan ülkeleri seçen ve ülkelerindeki çok soğuk kış şartlarından kaçarak güneye inerek bizim ülkemize gelen ördeklerde rastlanan bir durum. Dolayısıyla Kuzey'den bize kışlamak için gelen kuş misafirlerimiz için bu ılıman geçen kışlar bahar havası yaratması açısından gayet normal. Bu durum Rusya'dan ülkemize gelip kışın denize yüzmeye giren turistlerin yaptığına benziyor. Ancak leyleğin yaptığı bu durum kısmen üreme davranışı açısından benzerlikler gösterse de zaman mekan ve bu davranışı yapan bireyin Afrika göçmeni bir tür olması durumu biraz karıştırıyor. Nasıl oluyor da yaz göçmeni olan bir tür, kışın bize süslenmiş püslenmiş yani damatlığını giyerek çat kapı geliyor" dedi.

'NEDENİ KÜRESEL İKLİM DEĞİLİKLİĞİ'

Aslında durumun gayet açık bir cevabı olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Onmuş, "Cevap, küresel iklim değişikliği. Ne yazık ki mevsimler geçmişte olası geldiğinden daha sıcak geçiyor. Zaman zaman soğuk yapsa bile ardından çok kısa bir sürede hava sıcaklıkları 3-5 dereceden 13-15 derecelere kadar aniden yükseliyor. Sıcaklık dalgalanmaları aşırı arttı. Bu durumun bırakın haftadan haftaya değişmesini, sabah erden çıkarken hava çok soğuk olduğu bir günde öğle zamanı montumuzuz elimize alarak dolaşmamıza yol açıyor. Bu olumsuz durumda hormonal açıdan hava sıcaklıklarını anormal şekilde değiştirerek kuşları ve tüm canlıları etkiliyor" diye konuştu.

DHA