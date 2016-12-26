Kuşadası'nda imam hatip ortaokulu anketi tepkisi

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi sınırları içinde ve dışında velilerin çocuklarını pansiyonlu ve pansiyonsuz imam hatip ortaokulunda okutup, okutmak istemediğini belirlemek için Atatürk Ortaokulu'nda 'okul planlaması' adı altında yapılan 'veli anketi', tepkilere neden oldu. Veliler, anketteki dört sorunun da imam hatip ortaokuluna yönelik olmasını, diğer meslek dallarındaki okul eksikliğinin yer almamasını eleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, anketin puansız girilen okullarla ilgili olduğunu belirtip, "Puan ile girilen okulların planlamasını ise biz yapmıyoruz" dedi.

Kuşadası Atatürk Ortaokulu'nde geçen cuma günü öğrencilere velileri tarafından cevaplanmak üzere anketler dağıtıldı. Okul planlaması amacıyla dağıtıldığı belirlenen ve üzerinde 'evet' ve 'hayır' şıklarının bulunduğu ankette, "Okulumuz bünyesinde imam hatip ortaokulu açılırsa çocuğumu o okula gönderirim. İlçemiz sınırları içerisinde yeni bir imam hatip ortaokulu açılırsa çocuğumu o okula gönderirim. İlçemiz sınırları içinde pansiyonlu (ücretsiz) imam hatip ortaokulu açılırsa çocuğumu o okula gönderirim. İlçemiz sınırları dışında pansiyonlu (ücretsiz) imam hatip ortaokulu açılırsa çocuğumu o okula gönderirim" sorularına yer verildi. Anket velilerin tepkilerine neden oldu. Veliler, Kuşadası'nda planlama ve yeni okullara yönelik anket yapılacaksa eksik tüm branşların yazılması gerektiği görüşünde birleşti. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen veliler, "Sanki tüm meslek dallarına yönelik okullar var ve sadece imam hatip yokmuş gibi anketi sadece o yönde hazırlamışlar. Neden kimse fen, konservatuvar, sosyal bilimler, turizm, yabancı dil okullarını isteyip, istemediğimizi sormuyor Bu imam hatip dayatmasıdır. Başka hiçbir seçenek olmadığı için binlerce öğrenci velisi içinde 10 kişi bile anketi olumlu yanıtlasa 'Veliler istedi, açtık' denilecek" diyerek, tepkilerini dile getirdi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TÖRE: ART NİYET YOK

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ankette art niyet aranmaması gerektiğini belirterek, "Birçok veli dilekçe vererek çocuklarının dini eğitimlerinin devlet tarafından verilmesini talep ediyor. Biz de bunu planlamak ve gerçek talebi görmek, il ve ilçelerdeki okul yatırımlarımızı planlamak için anket düzenledik. Bu anket ortaokul düzeyi, puansız girilen okullarla ilgili ankettir. Puan ile girilen okulların planlamasını ise biz yapmıyoruz. Örneğin, Çine ve Didim'den fen, Söke'den sosyal bilimler lisesi talebi geldi, o talepleri bakanlığa ilettik. Puansız girilen ortaokul için ise planlamayı biz yapıyoruz. Talep varsa yatırım olur, talep yoksa yatırım olmaz. Art niyetimiz yok" dedi.

DHA