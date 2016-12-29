Kuşadası'ndaki cinayetin katil zanlısı İzmir'de yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde otoparkta işlenen cinayetin katil zanlısı olarak aranan Alpaslan T., İzmir'de yakalandı.

Olay, geçen 18 Ekim'de, Camikebir Mahallesi Kemal Arıkan Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Tabancayla öldürülen Mustafa Türkmen'in katil zanlısının Alpaslan T. olduğunu belirleyen polis, yakalanması için çalışma başlattı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Alpaslan T.'nin İzmir'in Karabağlar İlçesi'ne olduğunu belirledi. Bugün saat 14.00'te operasyon düzenleyen polis, Alpaslan T.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen Alpaslan T.'nin 8 ayrı suçtan daha arandığı belirtildi.

DHA