Kuşlar yolunu gözlüyor

İZMİR'de yaşayan Savaş İyigün, her gün düzenli olarak Basmane Tren Garı'na gelerek, zorlu kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren güvercinleri besliyor.

İzmir'de kent meydanlarını ve tren garlarını mesken tutan güvercinler, zorlu kış şartlarında zaman zaman yiyecek bulmakta zorlanıyor. Yazın yem satanlardan buğday alanların beslediği kuşların kışın ise tek umudu hayvanseverler. Bunun en güzel örneklerinden biri tarihi Basmane Tren Garı'nda yaşanıyor. Emekli işçi 78 yaşındaki Savaş İyigün, her gün düzenli olarak Basmane Tren Garı'na gelerek, buradaki yüzlerce güvercinin karnını doyuruyor. İyigün hayvanlara yardım etmenin bir insanlık görevi olduğunu belirterek, "Adeta her gün yolumu gözlüyorlar. Gar kapısından girer girmez etarafımda uçuşuyorlar. Yağmur, soğuk demeden gelip yemlerini veriyorum. Onlara yardım etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

DHA