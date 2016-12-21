Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kütahya Haberi: Kütahya'da gençlerin kar topu eğlencesi

Kütahya'da gençlerin kar topu eğlencesi
09:4921 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Kütahya'da gençlerin kar topu eğlencesi
Kütahya'da gençlerin kar topu eğlencesi

KÜTAHYA'da sosyal medyadan yapılan 'Kar topu savaşı' çağrısı üzerine Valilik önünde toplanan bir grup genç, birbirlerine kar topu atarak eğlendi.
Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı Kütahya'da etkili oldu. Sosyal medya üzerinde yapılan çağrı üzerine geceleyin Kütahya Valiliği önündeki Zafer Meydanı'nda toplanan çoğunluğu üniversite öğrencisi 100'ü aşkın genç, kar topu savaşı yaptı. Yaklaşık yarım saat süreyle birbirlerine kar topu atan gençler daha sonra dağıldı. Gece sokağa çıkan bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla bol bol kar ı çekti.

DHA

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?
Keşfet

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar