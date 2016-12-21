Kütahya'da gençlerin kar topu eğlencesi

KÜTAHYA'da sosyal medyadan yapılan 'Kar topu savaşı' çağrısı üzerine Valilik önünde toplanan bir grup genç, birbirlerine kar topu atarak eğlendi.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı Kütahya'da etkili oldu. Sosyal medya üzerinde yapılan çağrı üzerine geceleyin Kütahya Valiliği önündeki Zafer Meydanı'nda toplanan çoğunluğu üniversite öğrencisi 100'ü aşkın genç, kar topu savaşı yaptı. Yaklaşık yarım saat süreyle birbirlerine kar topu atan gençler daha sonra dağıldı. Gece sokağa çıkan bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla bol bol kar ı çekti.

DHA