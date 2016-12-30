Levent Uysal'dan yeni yıl mesajı

NİŞANTAŞI Üniversitesi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Levent Uysal, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında 2016'nın tüm dünya ve ülkemiz için kötü günleri barındırdığını hatırlatarak gelecek yeni yılın herkese sağlık ve barış getireceğine inandığını söyledi.



Yakın tarihte tüm dünyanın barışa ve huzura en çok ihtiyacı olduğu yıllardan birinin geride bırakıldığını söyleyen Levent Uysal şöyle konuştu:

"Umuyorum ki 2017 ülkemiz ve bütün dünya için sevgi ve güzelliklerle dolu bir yıl olur. Zor günleri geride bırakıp tekrar yaşanmaması için dua ediyoruz. Her yeni yıl, beraberinde yeni umutlar, yeni başlangıçlar getirir. Ülkemizin birliğini, dirliğini ve huzurunu bozmaya yönelik iç ve dış kaynakların verdiği cesaretle ülkemiz ve milletimizin başına bela olmaya çalışan bu hain terör örgütlerini birbirimize her zamankinden daha fazla kenetlenerek yeneceğimize inanıyorum. Bizler de eğitimciler olarak bu birlik ve kenetlenme duygusunu yeni nesillere aktarmak için çırpınıyoruz."



2023 HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTE İYİ BİR FIRSAT

Yeni yılın 2023 hedeflerini gerçekleştirmede iyi bir fırsat olacağını belirten Uysal sözlerini şöyle noktaladı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için 2017 yılı iyi bir fırsat olur diye umuyorum. Ayrıca bizlerin huzuru için gece gündüz demeden nöbet tutan askerilerimiz, polislerimiz ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda sınır ötesinde vatan müdafaası yapan yiğitlerimiz için de huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, bu zamana kadar gerçekleşen hain saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, yaralanan gazi vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Umarım milletimiz bir daha terör acısını yaşamaz ve güvenlik güçlerimiz içinde oldukları onurlu mücadelelerinde muvaffak olurlar. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Türk milletinin yeni yılını kutluyor, 2017'nin herkese barış, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.



DHA