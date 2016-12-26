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İstanbul Haberi: (lı bülten dağıtımı) Boyner ve Morhipo’dan iş birliği

(lı bülten dağıtımı) Boyner ve Morhipo’dan iş birliği
13:3326 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
(lı bülten dağıtımı) Boyner ve Morhipo’dan iş birliği
(lı bülten dağıtımı) Boyner ve Morhipo’dan iş birliği

– MÜŞTERİLERİNİ yeni konseptlerle tanıştırmaya devam eden Morhipo, Boyner Fresh’in yeni kış koleksiyonunu satışa sundu.

Ayşe Boyner’in seçimi ile Boyner mağazalarında satılan ve Amerika, Avustralya, Danimarka, Fransa, İspanya ve İngiltere’deki markaların en moda ürünlerini Türkiye’deki tüketicileri ile buluşturan Boyner Fresh’de, birbirinden farklı birçok tasarım bulunuyor.

Kış günlerine yaz havası getiren tüm renk ve çiçek desenlerinden ilham alan Glamorous, Cubic, Endless rose, Darling, Goldie ve Minkpink gibi birçok marka 55 Lira ile 700 Lira arasındaki fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

DHA

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